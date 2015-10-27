Сколько слов уже сказано о том, что современные мужчины в постели нередко бывают настоящими профанами. Ни прелюдий тебе нормальных, ни фантазии. И как результат, женщина не получает удовлетворения от секса, не испытывает оргазмы. Однако не стоит валить все на сильный пол. Нередко апатия к сексу у женщин обуславливается пониженной возбудимостью. О том как это можно исправить мы и поговорим.

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